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4 saat araç kullandı

1 saat önce

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanacak şarkıya Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde klip de çekildi.

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Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanacak şarkıya Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde klip de çekildi. Bir kadının iç sesiyle olan yolculuğunun anlatıldığı klipte Elif Buse Doğan, 4 saat araç kullandı.

Alişan, Avrupa, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37 
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