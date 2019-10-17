4 saat araç kullandı
1 saat önce
Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanacak şarkıya Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde klip de çekildi.
Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanacak şarkıya Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde klip de çekildi. Bir kadının iç sesiyle olan yolculuğunun anlatıldığı klipte Elif Buse Doğan, 4 saat araç kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37
Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye mültecileri salarsa güç kullanırız Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu