Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü - Son Dakika

Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü

09.11.2020 15:17

Denizde dehşet anlarını anlattı.

Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü

"'Olmayacak, ulaşamayacağım' dedim"

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kıyıya sağ olarak çıkan kazazede Murat Erden, denizde yaşadığı dehşeti anlattı. 4 saat boyunca şiddetli rüzgara karşı buz gibi suda yüzen Erden, "Çok zorlandım. 'Olmayacak, ulaşamayacağım dedim' dedi.

Balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde olduğu tekne, Enez Limanı açıklarında batmış, kazazedelerden Murat Erden yaklaşık 4 saat boyunca kuvvetli esen poyraza karşı yüzerek karaya çıkmayı başarmıştı.

Denizden çıkan Erden, Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

"'Olmayacak, ulaşamayacağım' dedim"

Kaptan Kemal Abay, Uğur Soydan ve kuzeni Hasan Soydan ile birlikte açıldıkları denizde alabora olan tekneden sağ olarak çıkmayı başaran Murat Erden, dehşet anlarını şu cümlelerle anlattı.

"Dönüş yolundayken tekne dalgadan dolayı yana yattı ve alabora oldu ve biz savrulduk. Tekne tamamen batınca yüzmeye karar verdik, en hızlı yüzebilecek de bendim. Denizden çıkıp sonrasında da arkadaşlara yardım edilmesi için haber yollamak istedim. O kadar çok dalga vardı ki, başta birlikte yüzerken ilk 15 dakikada birbirimizi kaybettik. 4 saate yakın yüzdüm poyraz vardı ve dalga da bana karşıydı, çok zorlandım. Hatta 'olmayacak, ulaşamayacağım' diyerek ben de saldım kendimi. Ulaşamayacağım dedim ama; bir şekilde çıktım. Şimdi tekrar oraya gideceğiz, inşallah faydamız olur."

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan kayıp 3 kişi için geniş bir bölge üzerinde denizden ve havadan yapılan arama-kurtarma çalışmalarında diğer kazazede Uğur Soydan, balıkçılar tarafından bulunarak, kurtarıldı.

Diğer 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü
Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü
Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü
Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü
Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü

Keşan Devlet Hastanesi, Edirne, Balık, Enez, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi Son Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Ayasofya Camii'nde iskeleler sökülünce 'Serafim Melekleri'nden biri gün yüzüne çıktı İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gramı 500 liranın altına düştü Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gramı 500 liranın altına düştü         
15:09
Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu         
14:50
Kadın arabadan indirdiği erkeğe sokak ortasında evire çevire dövdü! O anlar kamerada Kadın arabadan indirdiği erkeğe sokak ortasında evire çevire dövdü! O anlar kamerada         
14:44
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 15:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde dehşet anlarını anlattı... 4 saat boyunca kıyıya ulaşmak için yüzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei