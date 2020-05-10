4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bazıları açık havada Kuran okudu, bazıları... - Son Dakika

4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bazıları açık havada Kuran okudu, bazıları da yürüyüş yaptı

65 yaş ve üstü vatandaşlar parkları tercih etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara ve yeşil alanlarına adeta akın etti. Kimi güzel havanın eşliğinde parkta Kuran okurken, kimi yürüyüş yaptı, kimi de uzun zamandır görüşmediği dostları ile bol bol sohbet etme imkanı buldu. Yaşlıların genelde fiziksel mesafeye uygun davrandıkları gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından devam ettirilen 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00'e kadar sürecek. Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 11.00-15.00 arası dışarı çıkıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde, sokak ve parklar saat 11.00 itibariyle hareketlenmeye başladı. Koronavirüse karşı önlemleri alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uzun bir aradan sonda açık havaya çıkmanın keyfini ve mutluluğunu yaşamaya başladı. Parkları tercih eden 65 yaş ve üstü vatandaşların kimi yeşillikler içinde Kuran okurken, kimi yürüyüş yapıp güzel havanın ve doğal güzellikleri keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise uzun bir aradan bu yana görmedikleri dostları ile sosyal mesafeyi koruyarak bol bol sohbet etme imkanı buldular. Özellikle park ve yeşil alanları tercih eden vatandaşların fiziksel mesafeye ve koronavirüs ünlemlerine riayet ettikleri gözlendi.