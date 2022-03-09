4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika
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4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı

09.03.2022 10:45
4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı

Düzce'de jandarma trafik ekipleri yolcu taşımacılığı yapan minibüsler üzerinde denetim yaptı.

Düzce'de jandarma trafik ekipleri yolcu taşımacılığı yapan minibüsler üzerinde denetim yaptı. Sabah ve akşam olmak üzere 4 saat süren denetimlerde 29 sürücüye 30 bin lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinden ilçelere yolcu taşıyan minibüsler üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 223 minibüs denetlenirken kurallara uymadığı belirlenen 29 minibüs sürücüsüne 30 bin 391 TL cezai işlem uygulanırken 7 minibüs trafikten men edildi. - DÜZCE

4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı
4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Minibüs, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika
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