4 saatte bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL - Son Dakika

4 saatte bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL

10.05.2021 15:22
4 saatte bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dağ çilekleri toplanmaya başlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor.

Dağ çileği dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı. Kimileri kendi ihtiyaçları için çilekleri toplarken, kimileri ise ek geçim kaynağı olarak çileği satmayı tercih ediyor.

Bir kişinin yaklaşık 4 saatte bir kilogram toplayabildiği ve kilogramının 150 ile 200 TL arasında olan dağ çileğini toplamak ise dikkat ve sabır istiyor. Fındık bahçeleri, ormanlık alan ve günlük yaşamın olduğu yerlerde yetişen dağ çileğinin lezzeti ve kokusu ise adından söz ettiriyor.

"ÇOK MEŞAKKATLİ BİR TOPLAMA SÜRECİ VAR"

Sefaköy Mahallesi'nde reçel yapmak için dağ çileği topladıklarını söyleyen Ersin Ezgü, doğada kendiliğinden yetişen dağ çileklerinin kokusu ve lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Ezgü, "Genelde reçel amaçlı topluyoruz. Topladığımız çilekleri kazanlar kaynatarak çilek reçeli yapıyoruz. Her yıl kendi yetişmesini güzellik olarak nitelendiriyoruz. Daha yeni yetişmeye başladı ve ilk topladığımız çileklerle kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Reçeli çok lezzetli, çok faydalı bir meyve. Kokusu bile her şeye değer. Fındık ocaklarına yakın yerlerde yetişen dağ çileklerini özenle topluyoruz. Para ile satın almanız çok zor bana göre. Zahmetli bir toplama aşaması var. Uzak bahçelerde yetiştiği için meşakkatli bir toplama süreci var. Çilesi zor ama lezzeti ile o çileyi bizlere unutturuyor. Mevsiminde satış yapan kişiler çileğin kilosunu ortalama 150 TL ile 200 TL arasında satıyor" dedi.

"LEZZETİ VE GÖRÜNTÜSÜ HARİKA"

Her yıl mevsiminde bahçelere giderek dağ çileklerini topladıklarını ifade eden Vildan Ezgü ise "Toplaması çok zahmetli. Gerçekten zor şartlarda yetişiyor. Lezzeti harika. İlkbahar ayı geldiğinde dağ çileklerini kendilerini yeşil bahçelerde gösteriyor. Kıpkırmızı görüntüsü ile harika bir meyve. Reçeli çok güzel oluyor. Mevsimini iple çekiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK FAZLA KİŞİNİN ULAŞAMADIĞI YERLERDE YETİŞİYOR"

Dağ çileğinin lezzetinin ve kokusunun hiçbir meyvede olmadığını söyleyen Emrecan Yavan, en önemli unsurun organik olmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Çok fazla kişinin ulaşamadığı alanlarda dağ çilekleri yetişiyor. Harika görünüşü ve lezzeti ile kendisini bizlere toplatıyor. Her yıl bu mevsimlerde fındık bahçelerinde yetişiyor. Organik yetişen çilekleri kimisi reçel yapmak için kimisi ise ek geçim kaynağı amaçlı topluyor" ifadelerine yer verdi.

(Ahmet Altay/İHA)

Türk Lirası, Fındık, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 saatte bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL - Son Dakika


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