4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü "Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın tanıtımı ve özel film gösterimi Mardin'de gerçekleştirildi.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, önceki 3 yarışmada birincilik ödülü kazanan filmlerin gösterimi yapıldı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, burada AA muhabirine, Sabancı Vakfı olarak kuruldukları yıldan bu yana kültür ve sanata destek verip gençleri teşvik ettiklerini söyledi. Yarışmada sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan genç sinemacıları aradıklarını anlatan Safkan, birinci yılda "Mülteci Kadınlar", ikinci yılda "Çocuk İşçiliği", üçüncü yılda "Ayrımcılık" temasının işlendiğini, bu yıl ise "Dijital Yalnızlık" temasının olduğunu aktardı.

Bu yılki tema ile genç sinemaseverlere kendilerini ve sanatlarını göstermeleri için iyi bir fırsat sunulduğunu dile getiren Safkan, şöyle konuştu:

"Bu yıl yoğun bir şekilde 'Dijital yalnızlık nedir, ne değildir?' etrafında konuşuyor olacağız. Kısa film yarışması doğal akışında gençlerin çok sevdiği, yoğun katılım gösterdiği, yüzlerce başvuruyla bizleri buluşturduğu bir kültür sanat ekinliği olarak oluştu ve o şekilde yoluna devam ediyor. İçerisinde, bir yarışmanın ötesine geçen şeyler var. Uluslararası boyutu var. Gençlerin bu alanda gelişmesi, kapasitenin güçlenmesi için atölyeler var. Yine sektörün önemli isimleri ile söyleşiler, bir araya gelmeler söz konusu."

Safkan, bu yıl ilk defa seçilen tema için tanıtım etkinlik serisini tasarladıklarını ve bu seriye Mardin'de başlama kararı aldıklarını belirterek Sabancı için çok özel bir yer olduğundan dolayı startı Mardin'de verdiklerini aktardı.

"Geçmiş yıllara oranla daha fazla başvuru bekleniyor"



Son başvuru tarihinin 22 Kasım olduğunu dile getiren Safkan, şunları söyledi:

"Biz Türklerin kültüründe yarışmanın son dönemecinde çok yoğun başvuru göndermek var, bu sene de yine çok benzer olacağını düşünüyoruz. Ama ilgili dönem karşılaştırması yaptığımızda bu tema etrafındaki başvurunun daha yüksek gelişmede olduğunu söyleyebilirim. 22 Kasım sonlanma ile birlikte başvuru sayısını yine her sene olduğu gibi paylaşacağız."

"Bu coğrafya hikayelerle dolu"

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da toplumsal konuların sanat yoluyla ele alındığı ve sinema alanında ilerlemek isteyen yetenekli kişilerin keşfedilebilmesi için bir platform oluşturulduğunu ifade etti. Mardin'e 20 yıl önce geldiğine işaret eden Atakan, şunları kaydetti:

"Aradan yıllar geçti, Mardin'de çok şey değişti ama değişmeyen tek şey insanların kalbi ve hikayelerin bolluğudur. Bu coğrafya hikayelerle dolu bir coğrafya. Burada çok hikayenin olması, burada yaşayan insanların diliyle anlatılması çok daha istenen bir şey. O yüzden buradaki üretimin artmasını çok çok önemsiyorum ve çok iyi hikayelerin olduğunu biliyorum."

Başvurular 22 Kasım'a kadar devam edecek

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 22 Kasım 2019'a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve "Dijital Yalnızlık" sorununu anlatması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.