Doğu illerinden uyuşturucu taşıyan 4 şahıs uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika

- Doğu illerinden uyuşturucu taşıyan 4 şahıs uygulama noktasında yakalandı

Durdurulan araçta 8.5 kilogram kubar esrar ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda doğu illerinden uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şahıs uygulama noktasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin analiz çalışmaları sonucunda doğu illerinden bağlantılı olarak gelen iki araç Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınarak, Malatya Yolu Uygulama Noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda bir aracın bagajında 8.5 kilo Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, araçlarda bulunan 4 şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.