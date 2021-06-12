4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

4 şahıs da gözaltına alındı. - BURSA

Yunus ekipleri, Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde devriye atarken, kaçan 4 şahsı yakaladılar. Yakalanan Yiğit E. Cemil A., Baran Altan S. ve Berkay T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 420 gram Sentetik Kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

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