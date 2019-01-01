4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

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Adı Fransız ve İngiliz Devleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Kalmak İstiyor

West Ham United, Gary Medel İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak