Son Dakika Haberleri: 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

52 dakika önce

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Rize ile Hopa arasındaki 3. etabı başladı.

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, System.String[]
4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Rize ile Hopa arasındaki 3. etabı başladı.

Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen, bu yıl da Ordu'dan başlatılan etkinlik kapsamında iki gün önce bu ilden yola çıkan Atilla Bisiklet Takımı'ndan 12 sporcu, üçüncü etap için Rize'den hareket etti.

Rize Valiliği önünde toplanıp 3. etap için hazırlıklarını tamamlayan sporcuları uğurlama törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile diğer yetkililer katıldı.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun bu yıl dördüncüsünü yaptıklarını söyledi.

Bu sene AKSA'nın desteğiyle Ordu'dan başlayarak Trabzon'a, oradan da Rize'ye geldiklerini dile getiren Atay, bugün Hopa'ya gideceklerini kaydetti.

Atay, turun 7. etaptan oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 700 kilometre yol geçeceğiz. Mümkün mertebe her yıl yapmaya çalışacağız. 12 sporcu ve 5 lojistik yardımcı olmak üzere 17 kişilik ekiple etaplarımız devam ediyor. Özel bisikletlerimiz var. Artvin'den sonra dağ bisikletleri ile geçeceğiz, yollar karlı ve buzlu olduğu için. Trabzon ve Rize etabını tamamen sağanak altında geldik. Bunu hiçbir profesyonel bisikletçiye yaptıramazsınız. Bu, farklı bir konsept."

Bisiklet turunu Sarıkamış şehitleri için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini vurgulayan Atay, "Bisiklet kültürüne katkı verirken de aynı zamanda Sarıkamış şehitleri için de dua ediyoruz. Milletimizin Sarıkamış şehitlerini unutmamalarını istiyoruz. Turlar düzenleniyor artık. Bunda bizim de bir nebze katkımız olduysa mutlu oluruz." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in tarafından etabın startının verilmesiyle sporcular, Hopa'ya doğru pedal çevirmeye başladı.

Turun 4 Ocak'ta Kars'ta tamamlanması, 5 Ocak'ta da tören yapılması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Hopa, Rize, Sarıkamış, Spor
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