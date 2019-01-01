4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nda Bisikletçiler Trabzon'a Ulaştı

Ordu'dan start alan 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nda bisikletçiler Trabzon'a ulaştı.

Ordu'dan start alan 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nda bisikletçiler Trabzon'a ulaştı.



Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen etkinlik öncesi Atilla Bisiklet Takımı'nda yer alan 12 sporcu, Ordu'dan yola çıkarak, Trabzon Valiliği'ne ulaştı. Valilik önünde toplanan sporcular, hazırlıklarını tamamlayarak Rize etabı için yola çıktı.



Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce düzenledikleri etkinliklerde İstanbul'dan başlayarak Kars'a ulaştıklarını belirtirken, şimdi ise Ordu'dan start alıp Trabzon'a geldiklerini söyledi.



Sarıkamış şehitleri adına farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turunu düzenlediklerini belirten Atay, "Sarıkamış şehitleri için bir nebze katkımız olduysa bundan minnettar oluruz. Organizasyonda 12 sporcu ve 5 lojistik yardımcı bulunuyor. Toplam 17 kişilik ekiple yola çıktık. İlk etap Ordu-Trabzon, 2. etabımız Trabzon-Rize, 3. etabımız Rize-Hopa, 4. etabımız Hopa-Artvin, 5. etabımız Artvin-Ardahan, 6. etabımız Ardahan-Kars ve 7. etabımız Kars-Sarıkamış olmak üzere turumuz 7 etaptan oluşuyor. Günde ortalama 110 kilometre yol katederek toplamda 650 kilometrelik parkur geçecegiz" dedi.



4 Ocak'ta Kars'a girmeyi planladıklarını söyleyen Atilla Atay, 5 Ocak'ta ise resmi törenlere katılacaklarını ifade ederken, etaplarda gittikleri illerden aldıkları toprakları da Sarıkamış'taki şehitliğe bırakacaklarını vurguladı.



Etabın startı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından verildi. - TRABZON

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