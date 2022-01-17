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"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi - Son Dakika

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi

17.01.2022 23:33
"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" başlığıyla yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında "4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili bugün saat 22.16'da yazılı açıklama yaptı.

"HİÇBİR SAVCI HAKKINDA BÖYLE BİR YARGILAMA YOK"

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Van ya da ilçelerinde görev yapan hiçbir cumhuriyet savcısı hakkında, iddia edilen suçlardan bir inceleme, soruşturma ya da yargılama dosyasının bulunmadığı ifade edildi.

HABERLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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Cumhuriyet, Uyuşturucu, Savcı, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama geldi - Son Dakika
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