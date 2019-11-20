Son Dakika Haberleri: 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı (1)
Son Dakika Güncel 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı (1) - Son Dakika

4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı (1)

7 saat önce

4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansına katılan davetliler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı.

4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansına katılan davetliler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı. (1)

4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı (1)

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak
Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]