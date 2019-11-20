4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı (1)
7 saat önce
4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansına katılan davetliler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:09 Kaynak: AA
4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansına katılan davetliler
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor