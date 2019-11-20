Son Dakika Haberleri: 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı - (2)
Son Dakika Güncel 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı - (2) - Son Dakika

4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı - (2)

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması Toplatının düzenlendiği salon İmza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması

Toplatının düzenlendiği salon

İmza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı. (2)

4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı - (2)

İsmail Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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