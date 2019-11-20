4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı - (2)
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması Toplatının düzenlendiği salon İmza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması
Toplatının düzenlendiği salon
İmza töreni ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı. (2)
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