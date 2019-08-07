Son Dakika Haberleri: 4 şirketten biri 'bulut' yatırımı yapıyor
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4 şirketten biri 'bulut' yatırımı yapıyor

1 saat önce

Citrix'in yaptırdığı bulut bilişim araştırması, Türkiye'nin bulut bilişim alanındaki mevcut profiline dair önemli verileri ortaya koydu.

4 şirketten biri 'bulut' yatırımı yapıyor, System.String[]
Citrix'in yaptırdığı bulut bilişim araştırması, Türkiye'nin bulut bilişim alanındaki mevcut profiline dair önemli verileri ortaya koydu.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 
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