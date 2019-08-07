4 şirketten biri 'bulut' yatırımı yapıyor
1 saat önce
Citrix'in yaptırdığı bulut bilişim araştırması, Türkiye'nin bulut bilişim alanındaki mevcut profiline dair önemli verileri ortaya koydu.
Citrix'in yaptırdığı bulut bilişim araştırması, Türkiye
'nin bulut bilişim alanındaki mevcut profiline dair önemli verileri ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı