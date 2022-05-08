4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü

08.05.2022 11:55
4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü

ESKİŞEHİR'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde oturan Hasan Ipışık, iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verildi.


4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü
4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü
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Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü Son dakika haber: 4 şişe kolonya içen şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti Son dakika haber: 4 şişe kolonya içen şahıs zehirlenerek hayatını kaybetti

Eskişehir, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika


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