4 Şubat Dünya Kanser Günü

Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında, bazı cadde ve parkları mavi ve turuncuyla ışıklandırarak, kansere dikkati çekecek.

Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında, bazı cadde ve parkları mavi ve turuncuyla ışıklandırarak, kansere dikkati çekecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve aralarında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi'nin de olduğu kuruluşlar, dünya genelinde kanserle mücadele için kampanyalar yürütüyor.



Kansere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi de "Yapabiliriz, Yapabilirim" sloganıyla düzenlediği kampanyaları sürdürüyor. Bu kapsamda, Muratpaşa Belediyesi kent merkezi ve bazı caddeleri kanserin rengi olan mavi ve turuncuyla ışıklandırılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kansere bağlı ölümlerin üçte birinin beş temel davranış ve beslenme alışkanlığıyla ilgili olduğunu belirtti.



Bunların yüksek vücut kitle indeksi, meyve ve sebze alımının düşük olması, fiziksel aktivitelerde bulunmamak, sigara kullanımı ve alkol tüketimi olduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:



"Muratpaşa Belediyesi olarak fiziksel aktiviteyi artırmak, her yaştan bireyin spor yapmasını sağlamak ve tesisleşmek adına, farklı mahallerde 5 okulun bahçesine yaptırdığımız salonlarla geniş kitlelerin sporla buluşmasında önemli bir adım attık. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nu ise bir spor kompleksine dönüştürerek tamamladık. Yılda üç dönem olarak açılan spor okullarına farklı yaş gruplarından 55 bin 26 kişi katıldı."

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