4 Şubat Dünya Kanser Günü - Son Dakika
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4 Şubat Dünya Kanser Günü

6 saat önce

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçacı, mesajında, kanser hastalığının ölüm nedenleri arasında dünyada ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birinin nedeninin kanser olduğunu aktaran Bahçacı, kanser hastalığında erken tanının önemli olduğunu kaydetti.

Bahçacı, Mersin'de 7 Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezinin bulunduğunu belirterek, kent genelinde kanserle mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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