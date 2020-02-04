4 Şubat Dünya Kanser Günü - Son Dakika

Kırklareli'de 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, Kanser Savaş Derneği üyeleri ile vatandaşlar "Bana olmaz dememeli", "Korkma farkında ol", "Geç kalma" yazılı dövizler açtı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Kanserden korkulmaması gerektiğini ifade eden Cerit, herkesin bu hastalıkla mücadelede etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından kortej festival alanına yürüdü.