Üye Girişi
4 Şubat Dünya Kanser Günü - Son Dakika

4 Şubat Dünya Kanser Günü

04.02.2022 11:08
4 Şubat Dünya Kanser Günü

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

Cerit, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyada 6 ölümden birinin kanser nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Kanserden korunmanın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Cerit, mesajında şunları kaydetti:

"Erken teşhis hayat kurtarır. Unutulmamalıdır ki erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Ülke genelinde kanser taramaları, birinci basamak ve 2.-3. basamak sağlık kuruluşlarında, toplum tabanlı ve fırsatçı taramalar şeklinde yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile de tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Kovıd-19 salgını nedeni ile Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir."

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Kırklareli, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 Şubat Dünya Kanser Günü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
09:43 İstanbul Valiliği'nden İsbak A.Ş.'ye soruşturma: Gerekçe, izinsiz dijital yardımlar
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:14:36. #1.11#
SON DAKİKA: 4 Şubat Dünya Kanser Günü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement