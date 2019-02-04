Son Dakika Haberleri: 4 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

4 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

Hakan Çalhanoğlu: "Tolgay'a başarılar dilerim""1 puan aldığımız için mutluyuz""Higuain'ın gitmesine üzüldüm"SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Bursaspor - Atiker KonyasporSPOR TOTO 1. LİG19.00 Altay - İstanbulsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

4 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
Hakan Çalhanoğlu: "Tolgay'a başarılar dilerim"

"1 puan aldığımız için mutluyuz"

"Higuain'ın gitmesine üzüldüm"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Altay - İstanbulspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

Hatayspor maçının hazırlıklarına başlanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

20.00 Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:24 Kaynak: DHA

Bursaspor, Hakan Çalhanoğlu, Spor
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