4 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi
1 saat önce
Hakan Çalhanoğlu: "Tolgay'a başarılar dilerim""1 puan aldığımız için mutluyuz""Higuain'ın gitmesine üzüldüm"SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Bursaspor - Atiker KonyasporSPOR TOTO 1. LİG19.00 Altay - İstanbulsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Hakan Çalhanoğlu
: "Tolgay'a başarılar dilerim"
"1 puan aldığımız için mutluyuz"
"Higuain'ın gitmesine üzüldüm"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Bursaspor
- Atiker Konyaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altay
- İstanbulspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takım, Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY Hatayspor
maçının hazırlıklarına başlanacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor
maçının hazırlıklarına başlayacak
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
20.00 Darüşşafaka Tekfen
- Anadolu Efes
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:24 Kaynak: DHA
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