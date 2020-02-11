4 Şubat'tan beri aranan iş makinesi operatörüne ait cesedin çıkarılma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 Şubat'tan beri aranan iş makinesi operatörüne ait cesedin çıkarılma çalışmaları - Son Dakika

4 Şubat'tan beri aranan iş makinesi operatörüne ait cesedin çıkarılma çalışmaları

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu dereye devrilen iş makinesinin operatörünün cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

4 Şubat'tan beri aranan iş makinesi operatörüne ait cesedin çıkarılma çalışmaları

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sakarya, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:29 Kaynak: AA
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