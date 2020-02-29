4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı - Son Dakika

4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

13 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 4 suçtan aranan ve 10 ayrı suçtan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakaladı.

4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 4 suçtan aranan ve 10 ayrı suçtan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 adet "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Mala Zarar Verme, Hükümlü veya Tutuklunun Cebir ve Tehdit Kullanarak Kaçması, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranması ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan H.U. isimli zanlı yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
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