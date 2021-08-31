4 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Fraport TAV Antalyaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Hatayspor'u usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Sivasspor'u usulsüz seyirci alınması, Altay'ı da talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Sivassporlu Kayode de Göztepe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 27.08.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ÖMER FARUK MAHİR'in 27.08.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ÖMER FIRAT ÇELİK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü MUHAMMET KÖSEOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FAHRİ TATAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 28.08.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü idarecisi BEKİR ARACI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 31.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 29.08.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ALTAY Kulübü'nün 29.08.2021 tarihinde oynanan ALTAY-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 ve 6/6 maddeleri, Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/13 ve 6/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."