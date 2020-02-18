4 Süper Lig kulübü PFDK'da - Son Dakika
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4 Süper Lig kulübü PFDK'da

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

4 Süper Lig kulübü PFDK'da, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 18 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un "çirkin ve kötü tezahürat", MKE Ankaragücü'nün "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile "talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe'nin "saha olayları", Galatasaray'ın ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedenleriyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:53 Kaynak: DHA
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