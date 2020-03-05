4 tabancayla yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 tabancayla yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

4 tabancayla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

6 saat önce

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 tabancayla yakalanan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu kara yolu Gelemen mevkisi polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan polis, Rize'den İstanbul'a giden bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.Ç. ve Ö.I. gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 kişi sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren E.Ç. serbest bırakılırken, savcı tarafından adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen silahların sahibi olduğu iddia edilen Ö.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Rize, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:23 Kaynak: İHA
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