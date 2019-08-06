Son Dakika Haberleri: 4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı
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4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı

41 dakika önce

ÇANAKKALE'de, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile 5 organizatör, yakalandı.

4 taksiden 32 kaçak göçmen çıktı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ile 5 organizatör, yakalandı.
Yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 4 taksiyi takibe aldı. 2'si şehir merkezinde 2'si Ayvacık ilçesinde durdurulan taksilerde Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ele geçirildi. Operasyonda E.A., Y.Y.E., K.Y., C.B. ve U.E. adlı organiztörler de gözaltına alındı.
4 taksiye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sorguları tamamlanan organiztörler ise adliyeye sevk edildi.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
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