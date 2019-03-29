Son Dakika Haberleri: 4 Tane Woohoobox Kutusu Açtım! (Mart Sürpriz Kutuları ve Sürpriz Kalemlikler) /çekiliş!

4 Tane Woohoobox Kutusu Açtım! (Mart Sürpriz Kutuları ve Sürpriz Kalemlikler) /çekiliş!

3 dakika önce

Herkese Merhaba! Bu videoda iki adet Mart Ayı Woohoobox 2019 Sürpriz Kutusu ve iki adet de Woohoobox Sürpriz Kalemlik Kutusu açtım. Bütün kutulardan, çok tatlı ve kullanışlı ürünler çıktı.

Herkese Merhaba! Bu videoda iki adet Mart Ayı Woohoobox 2019 Sürpriz Kutusu ve iki adet de Woohoobox Sürpriz Kalemlik Kutusu açtım. Bütün kutulardan, çok tatlı ve kullanışlı ürünler çıktı. Sürpriz kalemliklerden bir tanesini, çekilişle aranızdan bir kişiye göndereceğim. Biraz aşağıdaki çekiliş şartlarını yerine getiren herkes, çekilişe katılabilir, hepinizi çok seviyorum canlarım, iyi seyirler??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:56 Kaynak: Youtube

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