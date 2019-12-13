4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek - Son Dakika

4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini vatandaşların e-Devlet üzerinden alabilmesi için harekete geçti.

4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini vatandaşların e-Devlet üzerinden alabilmesi için harekete geçti. 4 tapu uygulaması önümüzdeki yılın ilk yarısında aktif olacak.


2020 yılı Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 tapu belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için harekete geçti. 4 tapu işlem belgesinin elektronik ortama dahil edilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı. "Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" önümüzdeki yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alınabilecek.


Tapu senedi tapu müdürlüklerine başvurularak alınabilmekte iken, artık tapu müdürlüklerine başvuruda bulunmadan e-Devlet üzerinden alabilecek. Bir diğer e-Devlet'e dahil edilecek olan belge ise ipotek belgesi olacak. Taşınmaz üzerinde ipotek hakkı bulunması halinde verilen ipotek belgesi de e-Devlet üzerinden alınabilecek. Hisseli taşınmazlarda tapu kaydı talep eden hissedarın taşınmaz üzerindeki hisse oranını gösteren tapu kaydı belgesi ile taşınmazın tapu sicilindeki maliklerinin tamamını gösteren tapu kaydı belgesine de vatandaşlar e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için şu an tapu müdürlüklerinden alınıyor. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU
Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı

Son Dakika Haberleri
16:35 Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
16:34 Kupada centilmenlik ön planda tutuldu - Son Dakika
16:34 Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Son Dakika
16:34 Şanlıurfalı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Son Dakika
16:28 Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:38:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]