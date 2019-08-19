"4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği öncülüğünde, kaymakamlık, belediye, Türk Tarih Kurumu ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) desteğiyle gerçekleştirilen şölen, Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

Şölenin açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçen hafta 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'deki törenlere katıldıklarını anımsattı.

Bu hafta da Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla ilçede etkinliklerin yapılacağını belirten Dursun, "Malazgirt'i, Çanakale'yi, Sakarya'yı ve Sarıkamış'ı hatırlamadan tarihimizi doğru yorumlamak, anlatabilmek ve aktarabilmek çok mümkün değil. Ayağımızın buraya basması lazım. Temelimiz Anadolu'dur, Malazgirt'tir, Sakarya'dır Sarıkamış'tır, Ahlat'tır ve Kudüstür." diye konuştu.

Ülkede sohbet ağırlıklı mekanların kurulması gerektiğini aktaran Dursun, sohbet kültürünün gençlere aktarılacağı mekanlar ile edebiyat ihtisas kütüphanelerini yaygınlaştırmayı düşündüklerini kaydetti.

"Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz ne de sonramız kalır"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise ilçenin tarihinden gelen önemini bilen ve bunun ağırlığını taşıyan bir halk olduklarını söyledi.

Malazgirt'te kazanılan zaferin Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açtığını ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"O yüzden Malazgirt, Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul ve tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz ne de sonramız kalır. Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmadık, millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu sadece bir millet zaferi değil, ümmet zaferidir. 1071'de Allahu ekber nidalarıyla buluşan bu topraklar, bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikati haykırmıştır."

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da "Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni"nin ilkini Topkapı Sarayı'nda düzenlediklerini söyledi.

Malazgirt Zaferinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Doğan, "Sadece tarihimizin ve İslam tarihinin değil, dünya tarihinin nadir sonuç veren harplerinden biri. Geleceğe yönelik büyük değişikliklere yol açan meydan muharebelerinden biri burada cereyan etti. Gerçekten de o muharebe tarihin kendisiydi. Tarihçiler ve bilim adamları anlatıyor. Onların emekleri ve zahmetlerinin boşa gitmemesi lazım. Tarih sadece kuru metin olarak okunmamalı, onun üstüne edebiyat ve sanatla, herkese temas ve hitap eden yönlerinin olması gerekiyor."

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin her yıl ilçede coşkuyla kutlandığını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı adına Prof. Cevdet Yakupoğlu ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın da konuşma yaptığı şölen, sunumlarla devam etti.

3 gün sürecek şölene, ilçe belediye başkanları, bilim insanları, yazarlar ile AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve davetliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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