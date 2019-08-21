Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" sona erdi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) öncülüğünde, ilçe kaymakamlığı, belediye, Türk Tarih Kurumu ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) desteğiyle gerçekleştirilen şölen, bugün yapılan oturumla tamamlandı.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde 3 gün süren şöleni değerlendiren TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Türkiye'nin her yerinden ilim ve fikir insanlarının, edebiyatçıların ve tarihi roman yazarlarının Malazgirt'te buluştuğunu söyledi.

Bunun ilk kez yaşandığını, şölene katılanların bildirilerini sunduğunu anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Şölenin birinci günü Malazgirt ve Selçuklu tarihi, Sultan Alparslan ile ilgili bildiri ve konuşmalar yapıldı. İkinci ve üçüncü gün ise Malazgirt tarihi öncelikli olmak üzere 'Tarihi Roman ve Romanda Tarih' konusuna tahsis edildi. Edebiyat ağırlıklıydı. 40 kadar ilim, fikir ve sanat insanları Malazgrit'te buluşarak bu konuları konuştu. Çok güzel ve ilgi çekici bir toplantı oldu. Önceki bilgi şölenlerinin kitaplarını yayınladığımız gibi bu şölenin de kitabını yayınlayacağız. O zaman çok geniş kitleye ulaşma imkanımız olacak."

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un açılışta herkesin takdirle karşıladığı bir konuşma yaptığını anımsatan Doğan, Dursun'un duygulu ve veda mesajı niteliğindeki konuşmasıyla herkesin gönlünü kazandığını aktardı.

Dursun'un şölenden görev dolayısıyla ayrıldığını belirten Doğan, "Maalesef yolda bir kaza yaşandı ve Haluk Bey'i kaybettik. Çok değerli bir kültür adamıydı. Tanıdığımız, bildiğimiz, arkadaşımız ve kültür adamını kaybettik. Bundan derin bir üzüntü duyuyoruz. Kaymakamlık ve belediye Malazgirt Kültür Merkezine Haluk Bey'in adını verecek. Böylece onun adını burada yaşatacak." diye konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı ise çok değerli bilim insanlarının, sanatçıların ve edebiyatçıların etkinlik sayesinde bir araya geldiğini ifade etti.

Şölenin, Malazgirt Zaferinin yaşandığı yerde yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Arabacı, "Bu tür bilgi şölenlerinde farklı kesimler, bilim insanı, şair, edebiyatçı, yazar ve düşünür bir araya gelince, çok farklı bir etkileşim, bilgilenme, düşünme ve düşündürme gerçekleşir. Onun için faydalı ve çok güzel oldu. Umarım bu tür bilgi şölenleri uygun aralıklarla tekrar edilir. Çünkü Malazgirt'in gündemde olması ve milli ruhun diri tutulması lazım." ifadelerini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes Kala da en çok olmak istedikleri mekanların birinde bulunduklarını söyledi.

Malazgirt'in, Anadolu'nun "giriş kapısı" aynı zamanda savaş hukuku ve ahlakının yazıldığı yer olduğunu anlatan Kala, şunları kaydetti:

"Alanında uzman mütefekkirlerimiz, ilim insanlarımız ve sanatçılarımızla bir aradaydık. Tarihi roman ve romanda tarihi konuştuk. Edebiyat ve felsefe tarihinin birlikteliğinden bahsettik. Çok nitelikli bir program oldu. Ancak mütefekkir, kültür insanı ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızı kaybetmenin hüznüyle programı yaptık. Bu program sonunda bir kitap çıkarılacak ve bu kitabı Dursun hocamıza ithaf edeceğiz."

Oturumun ardından Doğan ve şölene katılanlar, Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı, tarihi Kız Köprüsü ile Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdi.