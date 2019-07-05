"4 Temmuz Bağımsızlık Günü"nde Washington'da protesto gösterisi
27 dakika önce
4 Temmuz Bağımsızlık Gününde kadın hakları örgütü CodePink, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:12 Kaynak: AA
4 Temmuz Bağımsızlık Gününde kadın hakları örgütü CodePink, ABD Başkanı Donald Trump
'ı hedef alan bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
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