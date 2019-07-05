Son Dakika Haberleri: "4 Temmuz Bağımsızlık Günü"nde Washington'da protesto gösterisi
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"4 Temmuz Bağımsızlık Günü"nde Washington'da protesto gösterisi

27 dakika önce

4 Temmuz Bağımsızlık Gününde kadın hakları örgütü CodePink, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

4 Temmuz Bağımsızlık Gününde kadın hakları örgütü CodePink, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
4 Temmuz Bağımsızlık Günü nde Washington'da protesto gösterisi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:12 Kaynak: AA
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