4 Temmuz coşku ile kutlandı

4 Temmuz Karamürsel'in düşman işgalinin kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde düzenlenen etkinler kapsamında ilk olarak Karamürsel Belediyesi halk Oyunları toplluluğu sahne aldı. Ardından Amra ve Woseps Kafkas Halk Dansları topluğu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı performanslarını sergiledi.

Karamürselli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 4 Temmuz Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde renkli anlar yaşandı. Birbirinden farklı Dansların sergilendiği programda genç dansçılar Showlarını sergilerken aileleri de onları yalnız bırakmadı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Bizlerin bu gün burada coşku ile kutladığımız kurtuluş günümüzü yaşamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.'' Dedi.