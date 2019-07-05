4 Temmuz coşku ile kutlandı
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Karamürsel'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Oyunları gösterileri büyük ilgi topladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:25 Kaynak: Bültenler
4 Temmuz Karamürsel'in düşman işgalinin kurtuluşunun 98. Yıl dönümünde düzenlenen etkinler kapsamında ilk olarak Karamürsel Belediyesi halk Oyunları toplluluğu sahne aldı. Ardından Amra ve Woseps Kafkas Halk Dansları topluğu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı performanslarını sergiledi.
Karamürselli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 4 Temmuz Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde renkli anlar yaşandı. Birbirinden farklı Dansların sergilendiği programda genç dansçılar Showlarını sergilerken aileleri de onları yalnız bırakmadı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Bizlerin bu gün burada coşku ile kutladığımız kurtuluş günümüzü yaşamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.'' Dedi.
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