4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı
18 dakika önce
ABD Başkanı Trump'ın talepleri doğrultusunda organize edilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının maliyeti ülkede tartışma konusu oldu.
ABD Başkanı Trump'ın talepleri doğrultusunda organize edilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının maliyeti ülkede tartışma konusu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:52
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