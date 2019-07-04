Son Dakika Haberleri: 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı
Son Dakika Ekonomi Haber

4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı

18 dakika önce

ABD Başkanı Trump'ın talepleri doğrultusunda organize edilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının maliyeti ülkede tartışma konusu oldu.

4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın talepleri doğrultusunda organize edilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının maliyeti ülkede tartışma konusu oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:52 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



320 yayın kuruluşundan Washington Post'a protesto mektubu! Yeni emekli olan memurlar ne kadar ikramiye alacak? Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 00:10:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]