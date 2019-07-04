Son Dakika Haberleri: 4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

1 saat önce

Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak"İlk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum""3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor""Bolu'da 2 hazırlık maçı yapacağız"GALATASARAY Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri yapılacak.

4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak
"İlk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum"
"3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor"
" Bolu'da 2 hazırlık maçı yapacağız"

GALATASARAY 
Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri yapılacak.

FENERBAHÇE
18.30 Sarı-lacivertliler, çalışmalarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 - 18.00 Yeni sezon çalışmalarına devam edilecek.

BASKETBOL 
  İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kurada Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'un Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.

Kadınlar Eurobasket 2019
Çeyrek Final
13.30 Macaristan - Büyük Britanya
21.30 Sırbistan - İsveç
VOLEYBOL 
MİLLETLER LİGİ (KADINLAR) 
14.30 İtalya - Türkiye

CHALLENGER CUP (ERKEKLER)
21: 30 Türkiye - Şili


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
Sergen Yalçın, basketbol, Bolu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid, Fabien Causeur'un sözleşmesini 3 yıl uzattı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye maaş resti Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Peru oldu River Plate stadın kapılarını evsizlere açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:34:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]