4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

12 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 4 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin de desteği ile bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM birimlerinin ikna çalışmasa sonucunda; Devrim Amed kod adlı Hüseyin Akdoğan, Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan, Hevijyan koda adlı Halise Alptekin, Akif Kızıl kod adlı Ömer Bağcı isimli örgüt mensupları Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan Çektari Çiyayi kod adlı Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Son teslim olanlar ile birlikte bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 47'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Habur Sınır Kapısı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:55 Kaynak: İHA
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4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
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