Son Dakika Haberleri: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekat süresi boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:25 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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