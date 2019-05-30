4 terörist daha etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:25 Kaynak: İHA
, Kuzey Irak
'ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekat süresi boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.
(İHA)
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