MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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15.04.2020 22:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika