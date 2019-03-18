4 Terörist Daha Teslim Oldu
1 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Irak
'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK
'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı
'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 3'ü kadın 4 terörist, Silopi
ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, daha sonra Silopi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(Ayaz Müldür/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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