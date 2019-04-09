Son Dakika Haberleri: 4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

2 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, jandarma ekiplerine teslim oldu.

4 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, jandarma ekiplerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Ayaz Müldür/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:46 Kaynak: İHA

Irak, PKK, Güncel
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