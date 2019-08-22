4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

(İHA)