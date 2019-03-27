Son Dakika Haberleri: 4 Terörist Teslim Oldu

4 Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.

(Ayaz Müldür/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

PKK, Irak, Habur Sınır Kapısı, Güncel
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