4 TIR'ın gizli bölmelerinde, 23 bin 917 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 TIR'ın gizli bölmelerinde toplam 23 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR sürücüleri, gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda, 4 TIR'da eğitimli köpekler ile arama yaptı. Arama sonucu TIR'ların dorselerindeki gizli bölmelerde, toplam 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma ekipleri, 4 TIR sürücüsünü gözaltına aldı.