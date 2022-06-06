4. Tokat Kitap Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

4. Tokat Kitap Günleri başladı

06.06.2022 15:18
4. Tokat Kitap Günleri başladı

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde 4'üncüsü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri" başladı.

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde 4'üncüsü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri" başladı.

Kentte 12 Haziran'a kadar devam edecek fuarda, 65 yayınevi yer alırken, 84 yazar okurlarıyla buluşacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kitap fuarını 2017 yılında düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Kitap fuarına 2020 ve 2021 yıllarında salgın nedeniyle ara verdiklerini belirten Eroğlu, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve gelecek yıllarda inşallah ara vermeden devam edeceğimiz Tokat Kitap Günleri bence şehrimizde yaptığımız etkinliklerin en başında geliyor. Muhakkak ki şehri imar etmek önemli. Şehirde yollar yapmak, eserler oluşturmak, insanların işlerini kolaylaştırmak çok önemli. Bunları yaparken diğer yandan şehirde insanların donanımlı bir hale gelmesine vesile olan, ufuklarını açan kitap fuarları da bir o kadar önemli." ifadesini kullandı.

Tokat Kitap Günleri'nin düzenlemesinde katkılarından dolayı Tokat Valiliğine, Gaziosmanpaşa Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyine teşekkür eden Eroğlu, "Burada yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda yüze yakın yayınevimiz, 150 ulusal ve yerel yazarımız ve bir milyona yakın kitap Tokatlılarla buluşuyor. Yazarlarımız on gün boyunca hem söyleşi hem de imza günleri ile okurlarla buluşacak. Bunun başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimiz için değerli kazanımlara vesile olacak bir etkinlik olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Bursa'da okul aile birliğince düzenlenen 'dansözlü eğlence'ye soruşturma Bursa'da okul aile birliğince düzenlenen 'dansözlü eğlence'ye soruşturma Tokat için E-Spor turnuvası sona erdi Tokat için E-Spor turnuvası sona erdi
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Tokat Kitap Günleri başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
14:47 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 15:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: 4. Tokat Kitap Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement