Son Dakika Haberleri: 4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi
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4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

3 saat önce

Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi, System.String[]
Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.
Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi.
Güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu bin 200 derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak imha edildi.
İmha işlemi İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kameralarla kayıt altına alındı.
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:43 Kaynak: AA
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