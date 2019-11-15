Son Dakika Haberleri: 4 trans bireyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa 4 trans bireyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis - Son Dakika

4 trans bireyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 trans bireyi kaçırdıkları ve mallarını yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 40'ar yıl hapis cezası aldı.

4 trans bireyi kaçıran ve mallarını yağmalayan sanıklara 40'ar yıl hapis, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 trans bireyi kaçırdıkları ve mallarını yağmaladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 40'ar yıl hapis cezası aldı.


Bornova ilçesinde 7 Aralık 2017'de meydana gelen olayda, iddiaya göre; Ömer Dülek ve Üstün Güç, trans bireyler B.K., Y.Y., B.B. ve S.E.'yi ormanlık alana kaçırıp eşyalarını ve paralarını çaldı. Kendilerini engellemeye çalışan B.K.'yı da yaralayan sanıkların, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamalarında karar çıktı.


Mahkeme heyeti, "Birden çok kişi ile birlikte nitelikli yağma", "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama" suçlarını işleyen sanıklar Dülek ve Güç'ün 40'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. - İZMİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:24 Kaynak: İHA
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