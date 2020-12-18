"4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek" başladı - Son Dakika

Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek" sinemaseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış programı, derneğin YouTube hesabından canlı yayınlandı.

Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, Kırgızistan'da yüz yüze yapmayı planladıkları etkinliği salgın tedbirleri nedeniyle ertelediklerini ve daha sonra çevrim içi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Etkinliğin bol etkileşimli ve faydalı geçmesini istediklerini dile getiren Kılıç, "Türk Filmleri Haftası'nı yüz yüze yaptığımızda etkileşim daha fazla oluyordu. Türkiye'den giden ve Kırgızistan'daki yönetmen ve yapımcı arkadaşlar bir araya gelerek ortak projeler üzerinde tartışma imkanı buluyordu. Umarım bu çevrim içi etkinlikte de etkileşimde bulunuruz." ifadesini kullandı.

Dostluk, aile, sadakat, bağlılık, gelenekler, sabır ve çocuklar gibi temaların bu seneki filmlerde öne çıktığını kaydeden Kılıç, "Gösterilecek filmleri seçerken Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ortak değerleri ön planda tuttuk." değerlendirmesini yaptı.

"Türk sineması için yapılan etkinlikler çok değerli"

Yönetmen Nazif Tunç, "Karınca filminin kendi kültür havzamızda, ata yurdumuzda dolaşması, oralarda gösteriliyor olması beni çok heyecanlandırmıştı." dedi.

Yerli Düşünce Derneğinin kardeş ülkelerde Türk sinemasını tanıtmak için yaptığı etkinlikleri çok değerli bulduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Türk sineması ne yazık ki uzun süre yüzü hep Batı'ya dönük olarak üretimlerde bulundu, Batılı yönetmen ve yapımcıların etkisi altında kalmaya meyilli oldu. Fakat artık Türk cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizin sineması bizi Batıdaki ülkelerden daha çok ilgilendirecek."

"Karınca" filminin ekibinde Kazakistanlı görüntü yönetmeni ve ışık şefi ile Azerbaycanlı bir sanat yönetmeni bulunduğunu anımsatan Tunç, "Türki cumhuriyetlerin hepsinde sinema birikimi, ekipman, sanat görüşü olarak çok güçlü ve gelenekli bir sistemin var olduğuna şahit oldum. Bu birikimden yararlanmaya, Türk cumhuriyetlerindeki arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğim, bu bizim sinemamızı zengileştirecek." şeklinde konuştu.

"Türk dünyasına açıldık"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise 5 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle Türk dünyasına açıldıklarını söyledi.

Başlangıçta Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da Türk filmi gösterimleri organize etmeye başlandığında, bölgede Türk filmlerinden ziyade Türk dizilerinin olduğunu belirten Gündoğdu, "Çok şükür bugün oralarda Türk filmleri de vizyona girmeye başladı. Bunda Yerli Düşünce Derneği ile Türk Filmleri Haftası'nın da büyük katısı var." diye konuştu.

Gösterimlerin Türkiye'den sonra diğer ülke başkentlerine de taşınacağını, Türk dünyasında ortak bir fon oluşturarak filmlerin ortaya koyulması için çalışmalara başlanmasının planlandığını anlatan Gündoğdu, etkinliğe katkıda bulunanlara, katılan yapımcı ve yönetmenlere teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ise önceki yıllarda da gerçekleştirilen Türk Filmleri Haftası'nın Türk dünyasındaki ülkeler arasındaki ilişkilerin siyaset, sanat ve medeniyet açısından gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ömüraliyev, gelecekteki film projelerine de destek olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Çevrim içi etkinliğe Ulusal Kırgız Sineması Müdürü Akzholtoi Bekbolotov, yapımcı Murat Erdağı, yönetmen Olgun Özdemir ile sektörden isimler de katıldı.

İlk gün programında "Dilsiz" filmi gösterildi

Konuşmaların ardından etkinliğin ilk gün gösterimlerine geçildi. İlk gününde "Dilsiz" filminin sinemaseverlerle buluştuğu program, her gün 3 film gösterimiyle devam edecek.

Film gösterimleri 22 Aralık'a kadar ücretsiz olarak "www.turkfilmlerihaftasi.com" adresi üzerinden takip edilebilecek.

"4. Türk Filmleri Haftası-Bişkek"te Nazif Tunç'un "Karınca", Murat Pay'ın "Dilsiz", Olgun Özdemir'in "Kızım Gibi Kokuyorsun", Mustafa Kotan'ın "Annem" ve İsmail Fidan'ın "Rafadan Tayfa" filmleri izlenebilecek.