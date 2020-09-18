4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi başladı - Son Dakika

4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi başladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesinde, Türkiye ve Iraklı iş insanlarının bir araya gelerek ticaretlerini geliştirmelerinin ve yeni bağlantılar kurmalarının, bölge adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi başladı, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, 4. Türkiye- Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesinde, Türkiye ve Iraklı iş insanlarının bir araya gelerek ticaretlerini geliştirmelerinin ve yeni bağlantılar kurmalarının, bölge adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Kızıltan, Irak Heyetinin MTSO ziyaretinde de "Bölgeyi kendimiz yönetir ve üçüncü ülkeleri bu sürece dahil etmezsek, hep birlikte huzur ve refah içinde yaşarız" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Türk ve Iraklı iş insanlarını buluşturan 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine katıldı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelere, MTSO yöneticilerinin yanı sıra Mersinli ve Iraklı iş insanları da katıldı.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TISİAD) organize ettiği 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri eşliğinde başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek zirve kapsamında Irak'lı katılımcılar, Mersin'in önemli ticaret noktalarını ziyaret etme imkanı da bulacak. Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirveyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

"Ekonomi durmuyor, hareket ediyor"

Zirvenin açılışında konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, zirvenin iki ülke arasındaki ticaret ve dostluğun gelişmesine vesile olmasını umduğunu söyledi. Etkinliğin pandeminin gölgesinde gerçekleştiğine değinen Kızıltan, "Dünyada ekonomi durmuyor, hareket etmek zorunda. Bu anlamda Türkiye ve Iraklı iş insanlarının bir araya gelerek ticaretlerini geliştirmesi, yeni bağlantılar kurması bölgemiz adına önemli olacaktır" diye konuştu.

Covid-19 tedbirlerine de dikkat çeken Kızıltan, maske, mesafe ve hijyen kuralını hatırlattı.

Zirve kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine ise MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Taş, Çetin Kanar, Yalçın Darıcı, Ahmet Belice ve Nedim İkanç ile Mersinli iş insanları katıldı. Irak heyetinden ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ile Süleymaniye, Duhok ve Kerkük valilerinin yanı sıra Irak'ta faaliyet gösteren Ticaret Odaları Federasyonu, Sanayi Odaları Federasyonu, Müteahhitler Birliği Federasyonu, Irak İşadamları Birliği Genel Merkezinden çok sayıda iş insanı ve Iraklı bürokrat katıldı.

Türkiye ve Irak'ın Covid-19 pandemisi boyunca yaşadığı ekonomik ve ticari kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirvede, katılımcıların yaptıkları ikili görüşmeleri neticesinde ticari işbirlikleri kurmaları hedefliyor.

Irak Heyeti MTSO'da

Öte yandan, 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi açılışı sonrasında Irak Heyeti, kentteki temasları kapsamında MTSO'yu ziyaret ederek, Başkan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile bir araya geldi.

MTSO Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette, bölgede ticaretin artması ile siyasi alanda da olumlu gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı. Birlikte hareket edilmesi halinde özellikle tarım, sanayi ve turizmde önemli yol alınabileceğine dikkat çekilen toplantıda Irak Heyeti, Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini, yalnızca petrol üzerine çalışmak yerine faaliyet gösterdikleri sektörleri çeşitlendirmeyi arzu ettiklerini anlattı.

"Bölgeyi biz yönetirsek refah sağlayabiliriz"

Görüşmede konuşan Başkan Kızıltan, Ortadoğu'nun dünyanın en zengin, en verimli ve insanlarının huzur içinde yaşadığı bir bölge haline gelebileceğine inandığını belirterek, "Hepimiz neden bu coğrafyada kaos olduğu sorusunu iyi düşünüp cevabını verirsek bölgemizi sıkıntılardan kurtarırız. Bölgeyi kendimiz yönetir ve üçüncü ülkeleri bu sürece dahil etmezsek, hep birlikte huzur ve refah içinde yaşarız. İnsanlarımızın eğitimine, teknolojik gelişimlerine, sanayileşmeye yoğunlaşırsak Ortadoğu büyük bir refah bölgesine dönüşür" ifadelerini kullandı.

"Bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok"

Bölgede yaşayan Türk, Kürt ve Arap halklarının kardeş olduğunu, birbirlerinden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını kaydeden MTSO Meclis Başkanı İzol da bölgede yaşanan kargaşanın tamamen dış güçlerin bir oyunu olduğunu vurguladı. İzol, pandemi öncesinde iş adamları heyetiyle birlikte Irak'ı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Asırlardır birlikte yaşadığımız bu topraklarda birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu ve iyi anlaştığımızı gördük. Ne kadar kolay ticaret yaptığımıza şahit olduk. Biz birbirimizi kollar, birlikte çalışırsak, beraber kazanırız. Bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Ziyaret, karşılıklı anı hediyelerinin takdimiyle sona erdi. - MERSİN

Yatırım, Ticaret, Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi başladı - Son Dakika Ekonomi

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