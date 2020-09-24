Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kooperatif hareketlerinin tamamının etkilendiğini belirterek, "Bu dönem başka bir dönem olsa 1,5 milyon esnafın iflas etmiş olması gerekirdi. Hepsi devletin vermiş olduğu güçle dimdik ayakta." dedi.

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" temasıyla gerçekleştirildi.

Akgül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de esnaf, zanaatkarlar ile kooperatiflerin herhangi bir olumsuzluktan diğer kesimlerden daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınından kooperatif hareketlerinin tamamının etkilendiğine dikkati çeken Akgül, "Bugün 7 aydır siftah edemeyenler var. Bu dönem, başka bir dönem olsa 1,5 milyon esnafın iflas etmiş olması gerekirdi. Hepsi devletin vermiş olduğu güçle dimdik ayakta." diye konuştu.

Akgül, işlerin yavaş yavaş rayına girmeye başladığını belirterek, esnafa verilen kredilerin gününde ödendiği ve takip oranının sıfır olduğu bilgisini verdi.

Kooperatif olarak kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarına, dara düşen esnafın yanında bulunduklarına işaret eden Akgül, "Esnafı dimdik ayakta tutacağız. Esnaf ayakta durursa ülke ayakta durur." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz"

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da bu zorlu pandemi dönemini birlikte atlatacaklarını belirterek, gerekli tüm önlemleri alarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Fuarın 4 gün süreceğini ifade eden Erkan, kooperatiflerin dışında, e-ticaret ve perakende sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin de organizasyona katıldığını aktardı.