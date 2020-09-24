4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda "Çubuk Turşusu" yerini aldı - Son Dakika

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda "Çubuk Turşusu" yerini aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi de katılarak dünyaca ünlü turşu çeşitlerini sergiledi.

4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi de katılarak dünyaca ünlü turşu çeşitlerini sergiledi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin her yerinden 160'tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetini tanıttığı 4. Türkiye Kooperatifler Fuarında Çubuk Turşusu ilgi odağı oldu.

Fuara bu yıl Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi kendi markası turşular ile katılırken, ürettikleri 50'ye yakın turşu çeşidini sergileme imkanı buldu.

Fuara ilk defa katıldıklarını dile getiren Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, turşu çeşitlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

- "İlçemizin ve turşumuzun tanınırlığımıza katkı sağladık"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş insanları ve tüketicilerle tanışma fırsatı yakalarken çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Işık, şunları söyledi:

"Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesinin amaçlandığı fuarda bulunmak bizim için memnuniyet verici. Ülkemizin dört bir yanından fuara katılan kooperatiflerimiz ile tanışma fırsatı bulduk. Dünyaca meşhur turşularımızı tattırma fırsatı bulduk. Turşu sektöründe tüketici nezdindeki tanınırlığımıza katkı sağladığımız gibi ilçemizi de en iyi şekilde tanıtma fırsatı yakaladık. Çubuklu turşucular olarak bu fuarın düzenlenmesinde, başta Ticaret Bakanlığımızın değerli yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Bundan sonra da kooperatif olarak fuarlara katılım sağlayacaklarını aktaran şık, stantlarını çok sayıda bakan, milletvekili ve bürokratın da ziyaret ettiğini, çiftçi ve üreticinin istek, talep ve önerilerini iletme fırsatı da bulduklarını sözlerine ekledi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatif, Türkiye, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda 'Çubuk Turşusu' yerini aldı - Son Dakika

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