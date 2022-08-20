Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2) - Son Dakika
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Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2)

20.08.2022 19:35
Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2)

4'ü BEBEK 23 YARALI SUUDİ ARABİSTAN UYRUKLURize'nin Güneysu ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen midibüste, sürücü ile birlikte 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görgü tanıkları o anları anlattı.

4'ü BEBEK 23 YARALI SUUDİ ARABİSTAN UYRUKLU

Rize'nin Güneysu ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen midibüste, sürücü ile birlikte 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görgü tanıkları o anları anlattı. Kazada yaralanan ve 4'ü bebek 23 kişinin Suudi Arabistan uyruklu olduğu belirtildi.

FRENLERİ ÇOK KULLANDIĞI İÇİN MOLA VERMİŞOlayı gören Nazım Kutlu, "Arabamın olduğu yere geliyordum. Yukarıdan otobüsü gördüm, süratle geliyordu. Burada savruldu, dönerek benim arabaya vurdu. Öylece devrildi. Sonra otobüsten ağlama sesleri bağırış çağırış başladı. Ambulansı aradık, sonra da arabadaki yaraları çıkarmaya çalıştık. Kadınlar vardı, çocuklar vardı. Otobüste Arap turistler vardı. Yukarıda araba ısınmış, müdahale etmişler. Sonra yola çıkmışlar. Gördüğümde çok süratliydi, frenleri patlamış olabilir" dedi.

Kazanın yaşandığı Asmalıırmak Köyü Muhtarı Ramazan Yanık da "Anlattıldığına göre şoför yayladan gelirken Asmalı Köyü'nün girişinde mahalle içerisinde frenleri çok kullandığı için bir mola vermiş. Orada su ile balatalara bir müdahale etmiş. Vatandaş 'Tekrar bu şartlarda gidemezsiniz' diye uyarmış. Buna rağmen oradan yürümüş. 500 metre aşağıda araç hızlanınca sağ taraftaki taşa vurup durdurmak istemiş. Bu kazada yol ve hava şartları kesinlikle bir etken değildir. Tamamen sürücü hatasından kaynaklanmıştır. Şu anda hastanede olan yaralılarımızda ölü yok. Durum bundan ibaret" diye konuştu.


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Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı Rize'de tur midibüsü devrildi, 24 yaralı
Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı (2) - Son Dakika
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